Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в городе

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе.

«Потепление уже произошло. Это потепление под влиянием циклона. У нас такое бывает и в ноябре, и в декабре, и в январе может быть. Я думаю, что тёплая погода продлится неделю, а потом всё-таки будет волна холода на Северо-Западе и в Петербурге», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, окончательный прогноз на март составят в конце февраля, но уже сейчас можно говорить о возвращении морозов.

«Должна быть волна холода, возвращение к отрицательным значениям до -5...-10 ˚С. Опять будут осадки в виде снега», — отметил Колесов.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.