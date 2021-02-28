Синоптик рассказала о погоде в Москве 8 марта

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в Москве 8 марта.
Синоптик рассказала о погоде в Москве 8 марта
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

По её словам, 8 марта в столице прогнозируется морозная погода с возможными осадками в виде снега.

«Относительно тёплая погода, которая будет в первой пятидневке, не сохранится в праздничные дни. Погода будет более морозная, и если будут осадки, то в виде снега», — цитирует её РИА Новости.

Синоптик уточнила, что в первые пять дней марта днём будет плюсовая температура, а ночью — чуть ниже нуля. В праздничные же дни термометр будет показывать минусовые значения как ночью, так и днём.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ночь на субботу, 27 февраля, стала самой тёплой в Москве за текущую зиму.

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