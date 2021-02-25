Эксперт рассказал о погоде в марте в Центральной России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в марте.

«Если мы будем подразумевать резкие и быстрые изменения метеорологических условий, то это надолго. Если говорить про центральную часть Европейской России, то большая часть марта пройдёт под девизом «резкая смена погоды», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, ожидается понижение температуры до -10...-15 ˚С, а дальше возможно резкое потепление до +5 ˚С.

Как прогнозирует Леус, такие колебания метеорологических элементов ждут центр и север Европейской России по меньшей мере до конца первой декады первого весеннего месяца.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.