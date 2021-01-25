«Период аномально тёплой погоды завершится к концу месяца»: синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю

В Москве установился температурный фон, сильно превышающий климатическую норму, однако в ближайшие дни период экстремально тёплой погоды завершится. Об этом заявили в столичном метеобюро. Между тем в Гидрометцентре отметили, что аналогичные аномалии характерны почти для всей европейской части России. В то же время территорию Сибири накрыл антициклон, из-за которого в регионе установились сильные морозы.

В Москве и области до конца недели произойдёт изменение температурного фона. Об этом в беседе с RT заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Мы находимся сейчас в тёплом секторе обширного циклона, многоцентрового циклона, поэтому у нас столь высокая температура. Сегодня мы ожидаем, что в Москве будет порядка +1...+3 °С. В последующие дни температура будет постепенно понижаться. 26 января в течение суток в Москве только 0...+2 °С. 27 января температура в городе будет около 0 °С», — сказала Позднякова.

По её словам, более существенные перемены произойдут в четверг, 28 января, когда температура станет уверенно отрицательной.

«Что касается осадков, к нам подойдёт следующий циклон, он принесёт 27 января осадки в снежной фазе, это может быть мокрый снег и снег, 28 января это будет уже уверенно снег... И в последующие дни будет усиливаться мороз. К 30 января в Москве уже в ночные часы -10...-5 °С. И дневная температура -7...-2 °С. То есть этот период экстремально тёплой погоды с аномалией температуры воздуха около 10 °С у нас завершится к концу месяца», — заключила она.

Между тем в понедельник, 25 января, воздух на главной московской метеостанции (ВДНХ) к 08:00 прогрелся до +3,8 °С, что стало рекордом для этого дня. Как отмечают в Московском метеобюро, такая температура воздуха на 11—12 °С превышает климатическую норму. Предыдущее рекордное значение для 25 января было зафиксировано в 2002 году (+3,6 °С).

«Небо сейчас проясняется, и температура воздуха может меняться и в сторону повышения. Максимальная цифра будет известна позже. Но сегодня была зарегистрирована самая высокая температура для 25 января за последние 140 лет инструментальных наблюдений в Москве», — подчеркнула Позднякова.

Как говорится в прогнозе Гидрометцентра России, в выходные столбики термометров в Москве опустятся до -7 °С, ночью до -10 °С. Также ожидается выпадение осадков в виде снега.

АГН «Москва»

© Сергей Ведяшкин

«Температурное противостояние будет до конца месяца»

Как отметил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, циклоны с Атлантики принесли очень тёплый воздух на территорию европейской части России.

«С 25 и до 30 января эта положительная аномалия сохраняется, единственное, немножко уменьшаться будет. В Коми температура на 16 °C выше нормы, в Нижнем Новгороде, Казани — на 12 °C, в Ростове-на-Дону, Саратове — на 8 °C, на Кавказе — на 4 °C, то есть такая аномалия по всей территории европейской части России», — сказал он в беседе с RT.

По его словам, противоположная ситуация наблюдается за Уралом, в Сибири — в этот регион антициклон закачал очень холодный воздух из Арктики.

«Большая часть Сибири, от Омска и дальше — Омск, Ханты-Мансийск, Норильск, Якутск, Тикси, Оймякон — там холодно и аномалия отрицательная. В центре северо-азиатской части у нас холодно, а в европейской части — тепло, и вот это противостояние будет до конца месяца», — подчеркнул Цыганков.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об аномалиях, которые будут наблюдаться на территории РФ на этой неделе. По его словам, дневные температуры почти на всей территории на европейской части России будут превышать норму на 10—14 °С, только в Ненецком автономном округе наблюдается аномальный холод.

«Погода опережает более чем на два месяца климатическое развитие», — цитирует его РИА Новости.

При этом аномальные холода ожидают регионы Сибири.

«К востоку от европейской территории, по Уралу проходит граница зоны аномально холодной погоды. С холодной аномалией 12 °С. Это касается Средней Сибири, севера Западной Сибири, умеренных регионов Западной Сибири и южных регионов Западной Сибири. Опять после небольшого потепления вернулись морозы — 40-градусные и ниже — в Новосибирскую, Томскую области», — пояснил Вильфанд.

Новосибирск

РИА Новости

© Александр Кряжев

Добавим, что в Новосибирске на сутки ввели режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), поскольку в воздухе могут накапливаться загрязняющие вещества.

«В период с 11 часов 25 января до 16 часов 26 января 2021 года на территории Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности», — говорится в сообщении областного Минприроды.