Невролог рассказала о возможном влиянии резкой смены погоды на здоровье

Врач-невролог Анна Терехова рассказала о возможном влиянии резкой смены погоды на здоровье.

«Понижается работоспособность, ухудшается самочувствие, появляются депрессия, раздражительность, нарушение сна. А у людей с хроническими заболеваниями усугубляется их течение, может быть обострение», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, всё зависит от чувствительности вегетативной нервной системы человека, и чем она выше, тем большее влияние оказывает смена погоды.

Как отметила Терехова, чаще всего на перепады реагируют женщины и пожилые люди. Также восприимчивыми могут быть те, кто испытывает постоянный стресс или сильное напряжение, кто неправильно питается, считает эксперт.

Терехова подчеркнула, что во время резких перепадов погоды не следует пропускать приём лекарств. Она советует перейти на нежирное питание, увеличить потребление овощей и фруктов, совершать прогулки на свежем воздухе.

Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев в беседе с URA.RU прокомментировал возможность возникновения метеозависимости у переболевших COVID-19.