Эксперт прокомментировал возможность возникновения метеозависимости у переболевших COVID-19

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Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев прокомментировал возможность возникновения метеозависимости у переболевших COVID-19.
Эксперт прокомментировал возможность возникновения метеозависимости у переболевших COVID-19
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«Не так давно коллеги выявили, что в виде остаточных явлений COVID-19 может наблюдаться метеочувствительность. Тем, кто болел коронавирусом, нужно обратить внимание, так как метеочувствительность может возрасти, а у тех, у кого её не было, может появиться», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, страдающие от метеозависимости должны принимать препараты, назначенные врачом, продолжать вести активный образ жизни, придерживаться сбалансированного питания.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с НСН рассказал о факторах, повышающих риск заболевания COVID-19.

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