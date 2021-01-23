Эксперт прокомментировал возможность возникновения метеозависимости у переболевших COVID-19

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев прокомментировал возможность возникновения метеозависимости у переболевших COVID-19.

«Не так давно коллеги выявили, что в виде остаточных явлений COVID-19 может наблюдаться метеочувствительность. Тем, кто болел коронавирусом, нужно обратить внимание, так как метеочувствительность может возрасти, а у тех, у кого её не было, может появиться», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, страдающие от метеозависимости должны принимать препараты, назначенные врачом, продолжать вести активный образ жизни, придерживаться сбалансированного питания.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с НСН рассказал о факторах, повышающих риск заболевания COVID-19.