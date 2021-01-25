Синоптики рассказали о завершении периода экстремально тёплой погоды

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Анастасия Румянцева
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
Синоптики рассказали о завершении периода экстремально тёплой погоды
  • AFP
  • © Yuri KADOBNOV

«В 04:00 температура была выше, чем в последующие сутки. Небо сейчас проясняется, и температура воздуха может меняться и в сторону повышения. Максимальная цифра будет известна позже. Но сегодня была зарегистрирована самая высокая температура для 25 января за последние 140 лет инструментальных наблюдений в Москве», — подчеркнула специалист.

Позднякова отметила, что характер погоды будет меняться.

«Мы находимся сейчас в тёплом секторе обширного циклона, многоцентрового циклона, поэтому у нас столь высокая температура. Сегодня мы ожидаем, что в Москве будет порядка +1...+3 °С. В последующие дни температура будет постепенно понижаться. 26 января в течение суток в Москве только 0...+2 °С. 27 января температура в городе будет около 0 °С», — рассказала она.

Синоптик добавила, что более существенные перемены произойдут 28 января, когда температура будет уверенно отрицательной.

«Что касается осадков, к нам подойдёт следующий циклон, он принесёт 27 января осадки в снежной фазе, это может быть мокрый снег и снег, 28 января это будет уже уверенно снег... И в  последующие дни будет усиливаться морозец. К 30 января в Москве уже в ночные часы -10...-5 °С. И дневная температура— -7...-2 °С. То есть этот период экстремально тёплой погоды с аномалией температуры воздуха около 10 °С у нас завершится к концу месяца», — заключила она. 

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 25 января, ожидается до +3 °С.

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