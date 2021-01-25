В Москве установлен температурный рекорд

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Температурный рекорд за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений установлен в Москве, передаёт Интерфакс со ссылкой на столичное метеобюро.
В Москве установлен температурный рекорд
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Там отметили, что воздух на главной московской метеостанции (ВДНХ) к 08:00 понедельника, 25 января, прогрелся до +3,8 °С.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 25 января 2002 года (+3,6 °С).

Синоптики уточнили, что такая температура воздуха на 11—12 °С превышает климатическую норму.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что аномально высокая температура воздуха в европейской части России опередила климатическое развитие событий на два месяца.

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