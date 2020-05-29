Понижение на старте: в Москве ожидается краткосрочное похолодание в начале лета

Жителей Москвы в начале лета ожидает похолодание. Температура в столице, по прогнозам синоптиков, уже в воскресенье, 31 мая, начнёт опускаться. В первые дни июня столбики термометров остановятся на отметках +10…+15 °С днём. Впрочем, уже к концу следующей недели тепло вернётся в столицу.

Москвичей ожидает тёплое окончание весны и прохладное начало лета. Об этом в разговоре с RT рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Температурный фон сегодня-завтра ещё неплохой, сегодня (29 мая. — RT) у нас +19 °С, завтра (30 мая. — RT) +21...+25 °С, попадаем немножко в тёплый сектор, а дальше, с субботы на воскресенье, уже будет проходить холодный фронт», — отметил Цыганков.

По словам синоптика, в субботу осадки прекратятся к полудню, однако ожидается порывистый ветер до 20 м/с. Вместе с ним в Центральный регион и в столицу придёт похолодание.

«В воскресенье днём +15...+20 °С, в понедельник днём +10...+15 °С, во вторник днём +10...+15 °С, в среду +14...+19 °C», — уточнил начальник ситуационного центра Росгидромета.

Тем не менее к четвергу, 4 июня, температура вновь повысится до +20...+22 °С, днём будет облачно и местами пройдут небольшие летние дожди.

По мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в субботу, 30 мая, действительно будет «замечательный день»: дожди к утру прекратятся, температура повысится до +24...+26 °С, хотя не исключена и гроза.

«То есть настоящий такой летний день, — отмечает синоптик. — Правда, и ветер будет усиливаться до 18 м/с. А вот затем начинается значительное понижение температуры».

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Роман Вильфанд объяснил, что европейская часть России окажется на восточной периферии мощного антициклона, который распространяется от Средиземного моря до Скандинавии. При этом холодные арктические воздушные массы начинают перемещаться в Центральную область из приполярных регионов.

«С понедельника уже и ночные температуры понижаются очень сильно, до +5...+6 °С, и даже до +2...+7 °С. Днём также невысокая температура: от +10 до +15 °С», — уточнил эксперт.

По мнению Вильфанда, несмотря на то что такой температурный фон более характерен для конца апреля — начала мая, «печалиться не стоит», поскольку в середине первой декады июня температура повысится до +20 °С и выше.

Заморозки в Сибири

Согласно прогнозу Анатолия Цыганкова на конец весны, в Сибири, в районах Эвенкия, Хатанга, Тикси в ночные часы ожидается -2...-1,8 °С. В Магаданской области — до -3,5 °С.

«От Якутска до Читы, до Иркутска местами тоже заморозки: -2 °С», — рассказал синоптик.

Цыганков пояснил, что основная область холодного воздуха в настоящее время находится над северной частью Северной Америки. Этот холод проникает в сторону Байкала. Соответственно, все районы на его пути могут быть подвержены заморозкам.

«В ночь уже на 30 мая по Тыве: -2...-7 °С, 30—31 мая по Иркутской области: -1...-5 °С. По центральным, южным районам Красноярского края и Хакасии: в ночь -1...-3 °С», — уточнил специалист.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также прогнозирует заморозки на юге Красноярского края, в Хакасии и в Иркутской области. Там температуры будут достаточно низкими.

«Но это, конечно же, не длительные заморозки. Хочу обратить внимание, что эта холодная погода наступила после исключительной жары в Омской, Томской, Новосибирской областях. В Алтайском крае температуры зашкаливали за +30 °С и даже достигали отметок +35...+36 °С», — объяснил Вильфанд.

Синоптик обратил внимание, что резкое изменение температурного режима приводит к возникновению опасных явлений. Например, на юге Западной Сибири после длительной неестественной жары поступление холодного воздуха способствует быстрой, «взрывной» конвекции, которая приводит к таким негативным последствиям, как очень сильные осадки и ураганные ветры, скорость которых местами превышает 25 м/с. Вильфанд подчеркнул, что такие условия представляют опасность для жизни человека и нарушают нормальную деятельность во многих отраслях экономики.

Прогулки в Москве

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с понедельника, 1 июня, москвичи смогут выходить на улицу для длительных пеших прогулок и занятий спортом.

С 1 по 14 июня длительные пешие прогулки и занятия спортом на свежем воздухе разрешены для всех жителей города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Пропуск для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно. Однако с 1 июня будет усилен масочный режим. Выходя из дома, в том числе для прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания.