Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов России

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Заморозки ожидаются в ряде регионов России в ближайшие два дня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов России
  • globallookpress.com

По его словам, речь идёт о Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Республике Алтай и Тыве, а также юге Красноярского края.

«Там жара закончилась, и в Томской области прогнозируются заморозки до -3 °С, на Алтае — до -2 °С, в южных районах Красноярского края — до -5 °С», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Он отметил, что в Тыве столбики термометров опустятся до -7 °С.

Ранее сообщалось, что в европейской части России с 1 июня ожидается понижение температуры на 8—9 °С. 

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