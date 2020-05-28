Синоптик заявил о снижении с 1 июня температуры в Европейской России
- globallookpress.com
«Изменчивость погоды впечатляет. До конца недели будет 20—23 °С в центре Европейской России, но прямо с 1 июня опять понижение температуры», — приводит РИА Новости его слова.
Вильфанд уточнил, что это связано с поступлением на территорию Европейской части России холодного воздуха из Арктики.
«Заморозков мы не прогнозируем, но температура понизится по сравнению с выходными на 8—9 °С, то есть будет 12—15 °С», — рассказал синоптик.
По словам Вильфанда, похолодание, по предварительным прогнозам, продлится несколько дней.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что по-июльски жаркая погода и гроза ожидаются в субботу, 30 мая, в Москве.