Синоптик заявил о снижении с 1 июня температуры в Европейской России

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В Европейской части России с понедельника, 1 июня, ожидается понижение температуры на 8—9 °С. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик заявил о снижении с 1 июня температуры в Европейской России
  • globallookpress.com

«Изменчивость погоды впечатляет. До конца недели будет 20—23 °С в центре Европейской России, но прямо с 1 июня опять понижение температуры», — приводит РИА Новости его слова.

Вильфанд уточнил, что это связано с поступлением на территорию Европейской части России холодного воздуха из Арктики.

«Заморозков мы не прогнозируем, но температура понизится по сравнению с выходными на 8—9 °С, то есть будет 12—15 °С», — рассказал синоптик.

По словам Вильфанда, похолодание, по предварительным прогнозам, продлится несколько дней.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что по-июльски жаркая погода и гроза ожидаются в субботу, 30 мая, в Москве.

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