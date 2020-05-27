Синоптики предупредили о прохладном начале лета в Москве

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в Москве в начале лета.

«В пятницу столичный регион окажется во власти южного циклона, центр его будет располагаться над Киевом, но его атмосферные фронты протянутся далеко, поэтому коснутся столичного региона. У нас будут кратковременные дожди, возможны грозы, при грозе в дневные часы могут порывы ветра достигать 12—17 м/с. В субботу днём дожди постепенно ослабеют», — рассказала Позднякова.

Она отметила, что температура в городе повысится до +23…+25 °С и не исключено, что 30 мая будет одним из самых тёплых дней с начала месяца.

«В ночь на воскресенье нас пересечёт уже холодный атмосферный фронт, он также отметится кратковременными дождями, температура воздуха сразу же понизится, особенно это будет ощутимо в дневные часы. То есть днём уже +14…+19 °С», — добавила синоптик.

По её словам, начало лета будет «довольно прохладным».

«То есть у нас также погода будет облачная, потому что там скажутся ещё влияния следующего атмосферного фронта, будет северный ветер. По периферии антициклона у нас продолжится адвекция холодного воздуха, и с 1 июня в ночные часы +4…+9 °С, то есть это уже как бы майские значения, и дневная температура всего +11…+16 °С», — пояснила она.

Позднякова рассказала, что надолго «такое ненастье и холодная погода» не задержатся, а к 5—6 июня температура воздуха в столичном регионе вновь повысится и составит около +20 °С в дневные часы.

Ранее стало известно, что в Москве в среду, 27 мая, ожидается до +19 °С.