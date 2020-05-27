Синоптик прогнозирует июльскую жару 30 мая в Москве
- АГН «Москва»
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«Ночь будет довольно тёплой, в Москве — +13...+15 °С, по области — +10...+15 °С. Днём в субботу — +23...+25 °С, по области — +20...+25 °С», — заявила синоптик РИА Новости.
По её словам, температура воздуха будет существенно выше климатической нормы и будет больше соответствовать середине июля.
Также ожидается гроза, возможны кратковременные порывы ветра до 12—17 м/с.
Ранее сообщалось, что в Москве в среду, 27 мая, ожидается до +19 °С.