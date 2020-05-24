«В умеренных широтах воздух может прогреться до +30 °С»: летом в столице ожидается экстремальная жара

Предстоящее лето может оказаться экстремально жарким для жителей московского региона, заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. По данным экспертов, в умеренных широтах днём воздух будет прогреваться до +30 °С, а на юге температура поднимется выше +35 °С. Вместе с тем синоптики воздерживаются от прогнозов на всё лето, но констатируют, что уже на следующей неделе в столицу придёт потепление.

На территории московского региона в июне и июле ожидается экстремальная жара, заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ФГБУ ВНИИ ГОЧС).

«В июне-июле 2020 года в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой. В умеренных широтах, в том числе в московском регионе, днём воздух может прогреться до +30 °С, а на южных рубежах страны выше +35 °С», — рассказали РИА Новости в институте.

В подготовленном организацией прогнозе говорится, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.

Погода в конце мая

Вместе с тем синоптики предостерегают от прогнозов на перспективу всего лета. Как рассказал в беседе с RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, речь идёт об относительных показателях.

«На июнь-июль идут аномалии: выше нормы, ниже нормы. Мы где-то выше нормы ожидаем, но конкретно говорить именно про Москву, и то, что там +30 °С, пока преждевременно», — сказал Цыганков.

По его словам, определённые вероятности существуют, но утверждать более точно можно только на более короткую перспективу.

«Пока наука позволяет на сегодня прогнозировать конкретную погоду до 30 мая. Наука позволяет на десять дней максимум делать конкретный прогноз», — сказал эксперт.

Говоря о текущей ситуации с погодой, он пояснил, что над европейской частью страны находится активный циклон, из-за которого «заток холодного воздуха с Баренцева моря идёт фактически чуть ли не до Чёрного моря».

АГН «Москва»

«Этот «мешок холода» пока продолжает действовать. Надежда у нас на циклон, который сейчас над Северным морем, потихоньку тёплый воздух (который сейчас над Италией, Грецией) мы ждём, что будет и у нас. На эти дни у нас температура где-то на 4 градуса ниже нормы идёт», — сказал Цыганков. По его словам, вплоть до среды в столичном регионе сохранится облачная погода с небольшими дождями.

Синоптик полагает, что в понедельник и вторник днём температура поднимется до отметки в +16…+18 °С, а в среду — +12…+15 °С. Ночные температуры в эти дни будут варьироваться в диапазоне +3…+8 °С и +5...+10 °С .

«К четвергу пройдёт тёплый фронт, облачная погода, небольшой дождь, ночная температура +5...+10 °С, днём уже +17...+22 °С. Такая температура на пятницу, и уже в субботу по прогнозу будет хороший день, переменная облачность, без осадков, солнышко. Ночью +10…+15 °С, днём предварительно +20…+25 °С. Такая летняя погода последние два дня мая», — заключил эксперт.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также придерживается мнения, что на предстоящей неделе будет более приятная погода по сравнению с текущей.

«На следующей неделе всё будет гораздо веселее. Уже с понедельника дневная температура повысится на 5—6 °С, максимальные значения перепрыгнут через отметку в +15 °С. Завтра мы ожидаем, что максимальная температура будет в диапазоне +15...+17 °С. На юге области — даже до +18 °С», — рассказал специалист в беседе с RT.

При этом Вильфанд подчеркнул, что ночи будут холодными.

«В Москве +3...+5 °С, по области +1...+5 °С. Ночью практически без осадков, днём возможны кратковременные дожди... Во вторник существенно погода тоже не будет меняться. Переменная облачность, небольшие осадки. Ночи уже чуть потеплее: до +5...+7 °С. В среду за счёт небольшого изменения циркуляции — очередное небольшое понижение температуры», — добавил он.

По его словам, в четверг уже ожидается +18 °С, а начиная с 29 мая будет +20...+22 °С до конца месяца.

Торфяные пожары

По данным ФГБУ ВНИИ ГОЧС, сухая и жаркая погода летом способна привести к горению торфяников в центральной части России, в том числе в Московской области и ряде других регионов.

Смог в Москве летом 2010-го

Reuters

© Alexander Demianchuk

«При установлении сухой и жаркой погоды возможно возникновение торфяных пожаров во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях», — говорится в сообщении организации.

Вместе с тем, с учётом холодного и дождливого мая, вероятный масштаб торфяных пожаров может оказаться «не таким угрожающим, как в 2010 году».

Напомним, что летом 2010 года из-за сильной жары на территории РФ произошли крупные природные пожары. Из-за горящих торфяников столичный регион сильно пострадал от задымления.