В Челябинской области предупредили о резком усилении ветра
- РИА Новости
«По прогнозам синоптиков, в субботу в южных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах энергетики, нарушений в подаче электроэнергии и перехода природных пожаров в населённые пункты», — приводит URA.RU сообщение ведомства.
По данным челябинского ЦГМС, в выходные на Южном Урале установится аномальная для мая жара: 23 мая температура вырастет до +29 °С, а 24 мая столбик термометра поднимется до +31 °С.
Кроме того, по прогнозам синоптиков, возможны кратковременные дожди и грозы.
Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Сочи предупредили о дождях с грозами.