В Челябинской области предупредили о резком усилении ветра

ГУ МЧС по Челябинской области предупредило о резком усилении ветра, способном спровоцировать чрезвычайные ситуации и аварии.

«По прогнозам синоптиков, в субботу в южных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах энергетики, нарушений в подаче электроэнергии и перехода природных пожаров в населённые пункты», — приводит URA.RU сообщение ведомства.

По данным челябинского ЦГМС, в выходные на Южном Урале установится аномальная для мая жара: 23 мая температура вырастет до +29 °С, а 24 мая столбик термометра поднимется до +31 °С.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, возможны кратковременные дожди и грозы.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Сочи предупредили о дождях с грозами.