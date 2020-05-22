В Челябинской области предупредили о резком усилении ветра

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ГУ МЧС по Челябинской области предупредило о резком усилении ветра, способном спровоцировать чрезвычайные ситуации и аварии.
В Челябинской области предупредили о резком усилении ветра
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков, в субботу в южных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах энергетики, нарушений в подаче электроэнергии и перехода природных пожаров в населённые пункты», — приводит URA.RU сообщение ведомства.

По данным челябинского ЦГМС, в выходные на Южном Урале установится аномальная для мая жара: 23 мая температура вырастет до +29 °С, а 24 мая столбик термометра поднимется до +31 °С.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, возможны кратковременные дожди и грозы.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Сочи предупредили о дождях с грозами.

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