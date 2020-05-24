Летом в Москве ожидается экстремальная жара

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На всей территории московского региона в июне и июле ожидается экстремально высокая температура воздуха.

«В умеренных широтах, в том числе в московском регионе, днём воздух может прогреться до +30 градусов», — цитирует РИА Новости сообщение Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой пронозируется в ряде российских регионов.

Экстремальная жара может сказаться на количестве пожаров на юге Сибири и Дальнего Востока.

Ранее стало известно, что первые признаки потепления в Москве ожидаются в понедельник, 25 мая.

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