В Подмосковье заявили о намерении включить отопление 22 мая

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Заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин заявил, что, как планируется, вечером 22 мая в Московской области включат отопление во всех жилых домах.
В Подмосковье заявили о намерении включить отопление 22 мая
  • РИА Новости

«Я прошу извинений у жителей Московской области, что сутки-двое есть проблемы с отоплением в квартирах», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, «это совершенно не штатная ситуация», которую осложнил перенос прогнозов погоды.

«Сегодня вечером уже во всех квартирах будет тепло. Если будут позволять погодные условия, то с понедельника по четверг мы опять начнём отключаться», — отметил Хромушин.

12 мая заммэра Москвы Пётр Бирюков заявил об отключении отопления во всех жилых и административных зданиях города.

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