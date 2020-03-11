Снижение до нормы в европейской части и морозы на Дальнем Востоке: какую погоду ожидать после аномально тёплой зимы

Температурный фон в Европейской части России вернётся к норме к выходным. Об этом заявили в Гидрометцентре России. При этом синоптики отмечают, что столбики термометров опустятся до околонулевых значений. В Западной Сибири температуры будут выше нормы на 2—3 градуса, а на Дальнем Востоке ожидаются морозы до -44 °С. Кроме того, в центре погоды «Фобос» заявили, что предстоящее лето будет чуть теплее, чем обычно.

После рекордно тёплых праздничных выходных в столичном регионе показатели постепенно возвращаются к климатической норме. По данным Гидрометцентра, начиная с середины недели температура в Москве начнёт постепенно снижаться. Днём 11 марта в столице ожидается +8...+10 °С, по области +6...+11 °С. Местами пройдёт небольшой дождь.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, что всю неделю и днём и ночью столбики термометров будут подниматься выше нулевой отметки. Но ближе к выходным произойдёт перелом.

«В воскресенье, 15 марта, за счёт северного ветра ночные температуры будут в диапазоне -2...-7 °С, а дневные — около нулевой отметки, -2...+2 °С. Произойдёт понижение на 8—10 °С», — сказал Вильфанд.

Таким образом, как отмечает синоптик, показатели приблизятся к норме, то есть «к обычным многолетним значениям, характерным для третьей пятидневки марта».

По прогнозу Гидрометцентра, возвращение к норме будет наблюдаться на всей европейской территории России, но небольшая аномалия всё равно сохранится.

«Аномалия по нашим расчётам будет +0,5 °С. А вот в Западной Сибири температура будет выше нормы на 2—3 градуса», — пояснил научный руководитель Гидрометцентра России.

В Красноярском крае температура будет ниже нормы на 3—4 градуса. Область отрицательных аномалий сместится в Якутию и Хабаровский край. По прогнозу Гидрометцентра, там ожидается -40...-44 °С.

АГН «Москва»

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, со своей стороны, отметила, что с климатической точки зрения март должен быть зимним месяцем, среднесуточная температура для 15 марта составляет -2...-3 °С. Предполагается, что именно к этим показателям будут стремиться столбики термометров в конце недели.

«Погоду будет определять уже не тёплая часть атлантических циклонов... К нам прорвётся арктический воздух, затем погоду будет определять уже холодный антициклон, и то, что к нам вернутся морозная погода и осадки в виде снега, понятно уже сегодня», — заключила Позднякова.

С учётом приближающегося похолодания Вильфанд в беседе с Интерфаксом рекомендовал автолюбителям пока не менять зимнюю резину. По его оценке, стоит дождаться конца марта.

Долгосрочный прогноз

Опрошенные RT метеорологи отметили, что прогнозировать погоду на последующие весенние месяцы, а тем более на лето пока рано. Как рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, климат в России меняется в сторону повышения температуры, но, несмотря на аномально тёплую зиму, сказать что-либо о последующих сезонах невозможно.

«Корреляции между тёплой или холодной зимой и последующим летом и наоборот нет. Говорить однозначно, какая погода будет нынешним летом, я не берусь», — заявила синоптик.

По её словам, Гидрометцентр при составлении месячных и сезонных прогнозов не принимает во внимание, какими были предшествующие зима или лето. К тому же Позднякова напомнила RT, что столь экстремально тёплой зимы ещё не было.

«Когда мы накопим определённый ряд наблюдений и у нас будет статистика, тогда можно будет что-то сказать, пока что нельзя делать выводы относительно последующих процессов после экстремально тёплой зимы», — подчеркнула специалист Метеобюро Москвы.

При этом ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Российской газете», что ему удалось составить прогноз на лето. По его словам, эта оценка основывается на новейшей технологии долгосрочных прогнозов, которую Тишковец уже использовал в конце августа прошлого года, когда рассчитывал прогноз на зиму. Тогда, по его словам, показатели свидетельствовали о том, что зима будет рекордно тёплой — и этот прогноз полностью подтвердился.

По мнению синоптика, лето 2020-го в России будет «классным». В среднем показатели на один-два градуса будут выше многолетних значений.

«Средняя температура для Русской равнины — это +20...+25 °С. Если теплее, то температурный коридор составит +21...+26 °С, +22...+27 °С. Это идеальная зона климатического комфорта. Всё, что выше +27 °С, — это уже стресс для организма», — пояснил Тишковец.

Специалист центра погоды «Фобос» уже заявлял, что, согласно его расчётам, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, поэтому предстоящее лето можно назвать «малиновым».

Однако научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что пока рано делать прогнозы на лето. Гидрометцентр предоставит свой прогноз на летний период до конца марта.

Вильфанд также напомнил РИА Новости, что в 2017 году март также был очень тёплым, но уже 10 апреля начало холодать, а 9 мая установился временный снежный покров. Температура тогда не превышала +5 °С.