Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

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Кирилл Горшенин
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных тенденциях в Москве в течение следующей недели.
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
  • РИА Новости

«Погода на следующей неделе будет определяться потоками тёплых воздушных масс с юга, юго-запада. Температура будет по-прежнему значительно выше нормы, на 6—10 °С. Это очень высокие значения, но мы их уже не воспринимаем как необычные. Аномалии на 8—10 °С, которые всегда были редкостью, сейчас воспринимаются как естественные. Мы к ним привыкли, хотя погода необычно тёплая», — заявил Вильфанд.

По словам синоптика, температурный фон в течение следующей недели будет стабильно высоким.

«В течение следующей недели погода будет такой же тёплой, но уже будут отличия. Во-первых, если до конца рабочей недели дневная температура будет в диапазоне +7...+10 °С, то ночная будет колебаться в диапазоне 0...+5 °С. С понедельника по пятницу в дневное время будет очень высокая температура», — добавил он.

Специалист также предупредил о прогнозируемых в Москве осадках.

«Осадки тоже будут меняться. Сегодня во второй половине дня их будет гораздо меньше, чем в первой. Завтра день не будет мрачным, будет выглядывать солнце. Во вторник снова за счёт изменения циркуляции будет более серьёзный, но умеренный дождь... Осадки в целом будут небольшими, за исключением вторника», — добавил он.

Ранее синоптики сообщили о том, что в Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 8 марта.

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