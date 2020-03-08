В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 8 марта

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Температура воздуха на московской метеостанции на ВДНХ к 06:00 воскресенья, 8 марта, достигла +8,5 °С, что стало рекордным значением за 140-летнюю историю метеонаблюдений в городе.
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 8 марта
  • АГН «Москва»

«Прежний исторический максимум в Международный женский день, 8 марта, был установлен в 2014 году, когда воздух прогрелся до +8,3 °С», — приводит Интерфакс слова представителя метеобюро Москвы и области.

Точное значение нового рекорда станет известно к концу дня.

Накануне в Москве уже была установлена рекордная температура для 7 марта. Воздух прогрелся до +12 °С.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 7 марта заявил, что аномально высокая температура сохранится в Москве ещё как минимум пять дней.

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