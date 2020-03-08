В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 8 марта
- АГН «Москва»
«Прежний исторический максимум в Международный женский день, 8 марта, был установлен в 2014 году, когда воздух прогрелся до +8,3 °С», — приводит Интерфакс слова представителя метеобюро Москвы и области.
Точное значение нового рекорда станет известно к концу дня.
Накануне в Москве уже была установлена рекордная температура для 7 марта. Воздух прогрелся до +12 °С.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 7 марта заявил, что аномально высокая температура сохранится в Москве ещё как минимум пять дней.