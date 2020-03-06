Вильфанд оценил прогноз о «малиновом» лете в России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал прогноз о «малиновом» лете в России, который дали в центре погоды «Фобос».
Вильфанд оценил прогноз о «малиновом» лете в России
  • АГН «Москва»

По его мнению, прогноз центра «Фобос» не основывается на научных данных.

«В нашей стране каждый человек имеет возможность высказать свою позицию по погоде. Но автор методики должен на что-то ссылаться, какие-либо конкретные цифры, хотя бы объяснять методологию прогнозирования, прежде чем заявлять, что погода будет классной», — отметил Вильфанд в беседе с «Газетой.Ru».

Синоптик пообещал, что до конца марта Гидрометцентр предоставит свой прогноз погоды на летний период.

Он также напомнил, что все долгосрочные прогнозы делаются с вероятностью в 50%.

5 марта ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что россиян ожидает «малиновое» лето.

Ранее Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в начале марта.

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