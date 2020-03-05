Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым»

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в беседе с «Газетой.Ru», что россиян ожидает «малиновое» лето.
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым»
  • РИА Новости

Он сообщил, что «лето получается очень классное».

«Я обозвал его малиновым, потому что окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины. Это будет зона идеального климатического комфорта», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что предстоящее лето — «самое идеальное для здоровья людей».

Синоптик также рассказал, что температура в марте ожидается «выше на 3—6 °С, в апреле будет на 2—3 °С (выше. — RT), а в мае — на 1—2 °С».

«То есть аномалия уменьшается, но холода больше не будет», — добавил он.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в феврале 2020 года в Удмуртии зафиксировали новые погодные рекорды.

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