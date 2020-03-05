Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым»
- РИА Новости
Он сообщил, что «лето получается очень классное».
«Я обозвал его малиновым, потому что окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины. Это будет зона идеального климатического комфорта», — рассказал Тишковец.
Он отметил, что предстоящее лето — «самое идеальное для здоровья людей».
Синоптик также рассказал, что температура в марте ожидается «выше на 3—6 °С, в апреле будет на 2—3 °С (выше. — RT), а в мае — на 1—2 °С».
«То есть аномалия уменьшается, но холода больше не будет», — добавил он.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в феврале 2020 года в Удмуртии зафиксировали новые погодные рекорды.