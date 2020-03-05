Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым»

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в беседе с «Газетой.Ru», что россиян ожидает «малиновое» лето.

Он сообщил, что «лето получается очень классное».

«Я обозвал его малиновым, потому что окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины. Это будет зона идеального климатического комфорта», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что предстоящее лето — «самое идеальное для здоровья людей».

Синоптик также рассказал, что температура в марте ожидается «выше на 3—6 °С, в апреле будет на 2—3 °С (выше. — RT), а в мае — на 1—2 °С».

«То есть аномалия уменьшается, но холода больше не будет», — добавил он.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в феврале 2020 года в Удмуртии зафиксировали новые погодные рекорды.