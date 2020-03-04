В феврале 2020 года в Удмуртии зафиксировали новые погодные рекорды.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

Абсолютные рекорды температуры были установлены 18 февраля (+1,7 °С) и 29 февраля (+0,8 °С). Предыдущие достижения синоптики зафиксировали в 2002 году (+1,4 °С) и 2004 году (-0,3 °С) соответственно.

Кроме того, 4 февраля побит абсолютный рекорд по количеству осадков — 7,3 мм (против 4,3 мм в 2016-м).

По итогам февраля средняя температура воздуха составила -6...-8 ˚С, что на 4—6 ˚С выше нормы, передаёт интернет-издание «Сусанин».

Ранее сообщалось, что во вторник, 3 марта, в Казани зафиксировали ещё один температурный рекорд.