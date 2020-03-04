В Казани зафиксировали ещё один температурный рекорд
- РИА Новости
Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.
На метеостанции Казань-опорная воздух прогрелся до +5,3 °С. На авиационной метеостанции Казань-Сокол температура составила +4,7 °С.
Прежде самым высоким показателем для 3 марта в столице Татарстана было +4,6 °С. Рекорд зафиксирован в 1995 году.
Для Казани это 11-й температурный рекорд в 2020 году.
Ранее, как сообщало URA.RU, метеорологи рассказали о погоде на Урале весной.