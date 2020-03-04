В Казани зафиксировали ещё один температурный рекорд

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Во вторник, 3 марта, в Казани зафиксировали ещё один температурный рекорд.
В Казани зафиксировали ещё один температурный рекорд
  • РИА Новости

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

На метеостанции Казань-опорная воздух прогрелся до +5,3 °С. На авиационной метеостанции Казань-Сокол температура составила +4,7 °С.

Прежде самым высоким показателем для 3 марта в столице Татарстана было +4,6 °С. Рекорд зафиксирован в 1995 году.

Для Казани это 11-й температурный рекорд в 2020 году.

Ранее, как сообщало URA.RU, метеорологи рассказали о погоде на Урале весной.

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