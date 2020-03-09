Синоптик прогнозирует арктические холода в Москве в конце недели

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в конце недели в Москве ожидается возврат арктических холодов.

«Традиционный для марта возврат арктических холодов ожидается в Москве в конце недели», — цитирует РИА Новости Тишковца.

Он рассказал, что начиная с 13 марта в Москву «будет прорываться активная холодная фронтальная система, а за ней пойдут воздушные массы полярного происхождения, что резко понизит температуру».

«Ночью ещё будет +3...+5 °С, днём ожидается не выше +3...+5 °С», — заявил он.

По словам синоптика, 13 марта ожидаются ливневые дожди с мокрым снегом, осадки будут сопровождаться штормовым ветром до 23 м/с.

14 марта, как сообщает Тишковец, ожидаются локальные осадки, в основном в виде мокрого снега. Температура ночью составит около 0 °С, днём — 0...+2 °С.

«В воскресенье и начиная со следующей недели выходит следующий антициклон: будет солнечно, распогодится, но морозы окрепнут — ночью ожидается -2...-7 °С, днём — около нуля. На дорогах гололедица», — добавил он.

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