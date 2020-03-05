Врач оценила влияние тёплой погоды на здоровье

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Иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева оценила влияние тёплой погоды на здоровье.
Врач оценила влияние тёплой погоды на здоровье
  • РИА Новости

«Да, мы к такой погоде абсолютно адаптированы. Опасно, когда бывают резкие перепады. А у нас за зиму температура менялась в пределах 10 градусов», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, если лето будет жарче прошлого, то это прекрасно. Как отметила Ярцева, в России оно никогда не будет таким, как на экваторе.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в беседе с «Газетой.Ru», что россиян ожидает «малиновое» лето.

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