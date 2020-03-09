В Москве установлен новый температурный рекорд для 9 марта. Столбики термометров к 14:00 поднялись до +11,3 °С. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня к 14:00 на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики термометров дотянулись до отметки +11,3 °С, благодаря чему побит прежний рекорд максимальной температуры 2017 года», — цитирует РИА Новости Тишковца.

По его словам, 9 марта 2017 года «метеорологи зафиксировали +10 °С».

При этом он сообщил, что предстоящая неделя «принесёт с собой пасмурную, дождливую погоду, к концу недели — мощное похолодание, переход дождя в мокрый снег, сильный ветер, заморозки и гололедицу».

Ранее иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с НСН оценила влияние тёплой погоды на здоровье.