В Москве установлен новый температурный рекорд для 9 марта

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В Москве установлен новый температурный рекорд для 9 марта. Столбики термометров к 14:00 поднялись до +11,3 °С. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В Москве установлен новый температурный рекорд для 9 марта
  • РИА Новости

«Сегодня к 14:00 на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики термометров дотянулись до отметки +11,3 °С, благодаря чему побит прежний рекорд максимальной температуры 2017 года», — цитирует РИА Новости Тишковца.

По его словам, 9 марта 2017 года «метеорологи зафиксировали +10 °С».

При этом он сообщил, что предстоящая неделя «принесёт с собой пасмурную, дождливую погоду, к концу недели — мощное похолодание, переход дождя в мокрый снег, сильный ветер, заморозки и гололедицу».

Ранее иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с НСН оценила влияние тёплой погоды на здоровье.

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