«Ночная температура будет положительной»: синоптики ожидают превышения климатических норм в марте

В марте в ряде российских регионов температура будет превышать средние значения, полагают синоптики. По разным оценкам, температурные показатели будут на 7—10 °C выше нормы: уже в первую неделю марта ночные температуры окажутся положительными.

В начале марта средняя температура в ряде регионов Центрального федерального округа будет выше нормы. Как рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, показатели окажутся выше привычных значений на 7—10 °C.

«Всё, что к югу от Москвы, то есть Центральный федеральный округ, такие области, как Тульская, Калужская, Рязанская и дальше центрально-чернозёмные зоны (Курская, Орловская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская) — здесь температура будет превышать на 7—10 °C климатическую норму», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, температура будет на 5—6 °C выше нормы в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях, рассказал синоптик. Он добавил, что аномалии ожидаются и в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской областях, на юге Архангельской области и на западе Коми.

«Самая Арктика, если брать район Норильска, то практически на 10—12 °C выше нормы», — указал синоптик.

По его словам, в целом Западная Сибирь «будет на 8—10 °C больше», включая Туруханский район и центральную часть и север Красноярского края. Средние климатические показатели будут превышены и в Якутии, где ожидается погода на 10—12 °C теплее нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд соглашается с оценкой о предстоящем превышении климатической нормы, но отмечает, что в самом начале календарной весны будет прохладно. По его словам, в первый день календарной весны ночью ожидаются температуры -2…-4 °С, по области -6…-7 °С.

РИА Новости

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«В последующем циркуляция такова, что воздушные массы будут преобладать с юга, юго-запада и температура будет выше нормы. В первую неделю марта дневной постоянный температурный фон будет выше нормы, даже будет доходить до +5…+7 °С», — сказал синоптик в беседе с RT.

Говоря о ситуации в целом, Вильфанд предположил, что первая декада марта на всей территории России ожидается с температурными значениями выше нормы.

По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, уже в ближайшие дни за счёт появления солнца воздух будет прогреваться, несмотря на то что будет наблюдаться «плотный юго-западный ветер».

Говоря о первой неделе марта, Позднякова рассказала, что за счёт повышения облачности начнёт повышаться температура в тёмное время суток.

«За счёт повышения облачности начнёт повышаться ночная температура. Уже к середине недели ночная температура, как и дневная, будет положительной. В дневные часы ожидается от +5...+7 °С», — пояснила синоптик.

«Температура сохранится градусов на пять выше климатической нормы, но мы к этому уже привыкли. Потому что в январе и феврале температурный фон также существенно превышал норму», — заключила Позднякова.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что уходящая зима должна стать самой тёплой за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся в России на протяжении 140 лет.

Последствия тёплой весны

На фоне аномального тепла ранняя весна может сопровождаться и другими явлениями. Повышенная температура в столичном регионе способна привести к преждевременному пробуждению клещей. По оценкам заслуженного спасателя РФ Михаила Фалеева, это может произойти в марте-апреле.

«Сюрприз ожидает этот регион в поведении насекомых​​​. Некоторые их виды раньше появятся на свет и будут представлять опасность для людей уже в марте-апреле, но это относится, прежде всего, к лесному клещу, укусы которого чрезвычайно опасны для человека», — приводит слова эксперта РИА Новости.

Фалеев допустил, что другие насекомые-вредители успешно перезимовали и будут готовы наносить значительный ущерб растениям, что также требует профилактических мер.

РИА Новости

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Кроме того, московские власти предположили, что из-за аномального тепла раньше времени проснутся летучие мыши. Об этом говорится в сообщении Департамента природопользования и окружающей среды Москвы.

«Зачастую летучие мыши просыпаются в мае​​​. Но если весна будет тёплой, то они могут проснуться раньше — в апреле или даже в марте», — гласит сообщение на сайте ведомства. В организации указали, что летучие мыши в Москве встречаются в крупных городских парках, а на зиму прячутся в таких местах, где хватит пространства для зимовки сразу нескольких десятков особей.

Вместе с тем специалисты подчеркнули, что в Москве не водятся летучие мыши, способные пить кровь. Департамент указал, что подобный вид животных встречается только в Южной Америке.