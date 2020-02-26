В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первый день весны

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве в начале весны.

В ближайшее время, по словам Вильфанда, не стоит ожидать существенных погодных изменений.

«Весенняя погода была в течение всей зимы: температура выше 0 °С, снега не было, были осадки. Уже зависит от вкуса, характеризовать погоду как весеннюю или зимнюю... Весна будет уже в середине апреля, когда температура будет повышаться до +15 °С», — заявил синоптик.

При этом он отметил, что в ближайшие дни ожидается выпадение осадков.

«Дождь со снегом будет идти и сегодня вечером, и ночью, и днём, причём осадки местами сильные ожидаются. Температура ночью будет -1...+1 °С, а дневная температура — +2...+4 °С, как такового сухого снега не ожидается, будет мокрый снег и дождь... В пятницу давление начнёт расти, дневная температура будет +2...+4 °С, местами ожидаются небольшие осадки. В среду, четверг и пятницу будет гололедица», — объяснил специалист.

По его словам, 1 марта стоит ожидать понижения температуры.

«С субботы давление будет расти уже более заметно, будет облачная погода с прояснениями, но уже преимущественно без осадков. Температура существенно не изменится, а в первый календарный день весны ночные температуры понизятся, поскольку давление заметно подрастёт. Мы прогнозируем -2...-7 °С, днём — 0...+5 °С, будет проглядывать солнце», — заключил Вильфанд.

Он добавил, что 2 и 3 марта температура снова повысится, однако возможны несущественные осадки.

Ранее в Гидрометцентре сообщили о том, что 26 февраля в Москве ожидается до +3 °С.