Bloomberg назвало причины аномально тёплой зимы

Аномально тёплая зима в России, Европе и США обусловлена тем, что «изменение климата и необычные погодные условия в Арктике в совокупности не дают холоду двигаться на юг».

Об этом информирует Bloomberg.

Отмечается, что в районе Северного полюса установилась необычайно устойчивая областью низкого давления, в связи с чем ветры циркулируют на самом севере планеты и не попадают в южные районы.

Так, температура в США на 3°C выше, чем средние данные за 20-ый век по всей территории страны.

Как уточняется, если эта тенденция продолжится до 29 февраля то нынешняя зима в США «установит глобальный максимум для сезона в американских отчётах за 141 год».

Ранее специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с URA.RU спрогнозировал умеренное лето после тёплой зимы.