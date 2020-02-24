Bloomberg назвало причины аномально тёплой зимы
- globallookpress.com
Об этом информирует Bloomberg.
Отмечается, что в районе Северного полюса установилась необычайно устойчивая областью низкого давления, в связи с чем ветры циркулируют на самом севере планеты и не попадают в южные районы.
Так, температура в США на 3°C выше, чем средние данные за 20-ый век по всей территории страны.
Как уточняется, если эта тенденция продолжится до 29 февраля то нынешняя зима в США «установит глобальный максимум для сезона в американских отчётах за 141 год».
Ранее специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с URA.RU спрогнозировал умеренное лето после тёплой зимы.