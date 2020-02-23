Эксперт спрогнозировал умеренное лето после тёплой зимы

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Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с URA.RU спрогнозировал умеренное лето после тёплой зимы.
Эксперт спрогнозировал умеренное лето после тёплой зимы
  • АГН «Москва»

«Ожидать того, что предстоящее лето будет жарким, не приходится», — заявил Киселёв.

По его словам, «природа постарается немного выровнять ситуацию» для исключения большого скачка средних температур.

«Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена», — сказал учёный.

Также Киселёв предположил, что из-за практически бесснежной зимы в России в почву не поступит достаточное количество влаги, что, в свою очередь, может навредить сельскому хозяйству.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о «возвращении зимы» в Москву на следующей неделе.

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