«Почувствуем возвращение зимы»: москвичам пообещали похолодание и снег на следующей неделе

В Москве на следующей неделе ожидаются похолодание и снег. Опрошенные RT синоптики пояснили, что погода в ближайшие несколько дней будет неустойчивой из-за мощного циклона, в связи с чем заморозки не продлятся долго. В то же время по-настоящему тёплая погода установится не раньше конца апреля. Однако повышение среднесуточной температуры может произойти ещё до конца марта.

В Москве на следующей неделе ожидается похолодание со снегом. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус пояснил, что на север Скандинавии приходит активный циклон, который постепенно изменит погоду в столичном регионе. Синоптик добавил, что перемены — уплотняющуюся облачность и усиление ветра — можно заметить уже в субботу, 22 февраля.

«В праздничный день погода испортится окончательно. Стараниями активного североатлантического циклона будет облачно, пройдут осадки: ночью — в виде снега и мокрого снега, днём — в виде мокрого снега и дождя. Температура понизится: в столице ночью около нуля, местами возможна гололедица. В дневные часы +2...+4 °C», — рассказал Леус.

В воскресенье, 23 февраля, ожидается сильный ветер с порывами 14—19 м/с, а также резкое падение атмосферного давления — до 730 мм ртутного столба.

В понедельник будет по-прежнему облачно и ветрено, однако осадки станут менее интенсивными. Ночью пройдёт слабый снег, температура воздуха опустится до 0...+2 градусов, местами вновь образуется гололедица. Днём воздух вновь прогреется до +2...+4 °C.

Прохожие в Парке Горького в Москве

РИА Новости

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«Окончательно улучшится погода в первый день короткой рабочей недели. Будет довольно солнечно, осадки прекратятся. Ночью вернутся лёгкие морозы: -2...-4 °C в столице, днём ожидается +2...+4 °C. До конца рабочей недели — со среды и до пятницы — столица будет находиться под влиянием циклонов, погода вновь станет облачной, пройдут осадки. Температура воздуха в дневные часы в среду и четверг довольно высока (+3...+5 °C), а вот в пятницу мы почувствуем некое возвращение зимы: ночью будет 0...-2 °C на фоне небольшого снега, днём же на фоне осадков в смешанной фазе — всего лишь +1...+3 °C», — рассказал Леус в разговоре с RT.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков подтвердил, что погода будет меняться из-за мощного циклона, за которым последует ещё один. Циклоны закрывают столичный регион от холода, в связи с чем к 28 февраля ожидается тёплая, но ветреная погода.

Ранняя весна

В центральноевропейской части России в этом году ожидается ранняя весна и слабое половодье, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Возможно выпадение снега в марте, но всё равно снег сойдёт раньше времени, понятно, что это будет ранняя весна», — цитирует синоптика РИА Новости.

По его словам, сильного половодья в центре России не наблюдается, а движение льда на водоёмах будет ранним. Вместе с тем синоптик считает, что даже с учётом ранней весны погода позволит отказаться от верхней одежды только в апреле.

«При дневной температуре +10...+15 °С можно снимать плащи. Такая температура тоже признак весны, но такая температура наступает не ранее середины апреля, во второй половине месяца. В обычном, нормальном, житейском варианте — вот тогда весна», — полагает Вильфанд.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT высказал мнение, что весна в этом году окажется «преждевременной», но показатели будут становиться менее аномальными.

«Аномалия тепла, которая накопилась зимой, будет сокращаться по отношению к норме. В целом весна будет на 1—4 °С выше нормы. Март — на 3—4 °С, апрель — на 0—2 °С, а май — на 1—3 °С. Это говорит о том, что весна будет преждевременной», — рассказал специалист.

РИА Новости

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Он придерживается мнения, что холода могут вернуться в марте, но «минуса будут символическими» и кратковременными. Тишковец упомянул, что переход среднесуточной температуры через нулевую отметку в сторону положительных значений должен произойти приблизительно 20—23 марта.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT пояснила, что даже при условии обещанных лёгких морозов конец февраля будет экстремально тёплым. По прогнозу Метеобюро, за эти дни может сойти снег. При этом Позднякова не исключила, что в феврале и начале марта он ещё будет выпадать.

«Другое дело, что этот снег будет выпадать на какую-то боле-менее прогретую землю, и, как правило, следующая волна тепла будет расправляться с выпавшим снегом, поэтому я считаю, что март будет тёплым», — рассказала синоптик.

Позднякова отметила, что тепло также поддерживается за счёт отсутствия снежного покрова.

«Если бы лежал снежный покров, он отражал бы солнечную радиацию, не давая возможности прогрева. Сейчас же земля будет поглощать солнечные лучи, тем самым температура будет повышаться, и она должна быть выше, чем обычно бывает в среднем в марте», — подчеркнула она.