В Гидрометцентре назвали причины тёплой зимы на территории России

Аномальная погода зимой в России вызвана тем, что тёплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в третьей декаде декабря и в январе были северные потоки и устанавливался антициклон, но на очень непродолжительное время.

«То есть преимущественно именно Атлантика дирижировала погодой не только над европейской частью страны, что привычно и типично, но и над азиатской территорией», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Синоптик также рассказал о Северо-Атлантическом колебании (САК), которое обеспечивает очень интенсивный перенос воздушных масс из Атлантики.

Он отметил, что в этом сезоне они долетели не только до Европы, Салехарда и Ямала, но и до Красноярского края, Якутии и даже до Хабаровского края.

«На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт. Такого я не припомню», — уточнил учёный.

Ранее сообщалось, что температура в Москве в полночь в среду, 19 февраля, достигла отметки в +4,3 °С — это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений.