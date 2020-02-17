В Петербурге побит температурный рекорд 1925 года
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«Рекорд есть. Уже +7,1 °С, а в 1925 году было +5,2 °С. Но какой будет рекорд по итогам дня, пока непонятно: в Кингисеппе (Ленинградская область) уже за +8 °С», — приводит Интерфакс слова главного синоптика Северной столицы Александра Колесова.
Он отметил, что потепление вызвано циклоном и не задержится в городе надолго.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в европейской части страны сильные морозы могут ударить в марте.