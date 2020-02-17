В Петербурге побит температурный рекорд 1925 года

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Погода в Санкт-Петербурге побила температурный рекорд 1925 года, воздух в городе прогрелся до +7,1 °С.
В Петербурге побит температурный рекорд 1925 года
  • © РИА Новости

«Рекорд есть. Уже +7,1 °С, а в 1925 году было +5,2 °С. Но какой будет рекорд по итогам дня, пока непонятно: в Кингисеппе (Ленинградская область) уже за +8 °С», — приводит Интерфакс слова главного синоптика Северной столицы Александра Колесова.

Он отметил, что потепление вызвано циклоном и не задержится в городе надолго.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в европейской части страны сильные морозы могут ударить в марте.

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