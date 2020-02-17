Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте
  • РИА Новости

«В марте ещё будет выпадать снег и температура будет понижаться до отрицательных значений. Так что морозы совсем не исключены, вплоть до -10 °С», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Ранее Вильфанд заявил, что первые признаки весны на территории европейской части России появятся в этом году раньше обычного.

По его словам, ранний приход весны будет обусловлен тёплой зимой, поскольку снежный покров не сформировался окончательно, а водоёмы не смогли покрыться толстой коркой льда. 

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