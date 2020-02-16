Вильфанд рассказал о ранней весне в России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что первые признаки весны на территории европейской части России появятся в этом году раньше обычного.
Вильфанд рассказал о ранней весне в России
  • АГН «Москва»

Он отметил, что первыми синоптическими признаками весны на европейской территории являются устойчивый переход через 0 °С в сторону повышения температуры, сход снега, таяние льда на реках и других водоёмах.

«Конечно же, в этом году вполне можно ожидать, что все эти процессы произойдут раньше обычного», — цитирует Вильфанда ТАСС.

По его словам, ранний приход весны будет обусловлен тёплой зимой, поскольку снежный покров не сформировался окончательно, а водоёмы не смогли покрыться толстой коркой льда. 

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье, 16 февраля, ожидается до +2 °С.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Взглядом»  рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

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