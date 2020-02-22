Синоптик предупредил о «возвращении зимы» в Москву на следующей неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается в столичном регионе на следующей неделе.

«Сегодня на север Скандинавии выйдет активный циклон, который постепенно изменит погоду в столичном регионе. Однако сегодня пока без осадков, а вот в праздничный день погода испортится окончательно. Температура понизится: в столице ночью около 0 °С, местами возможна гололедица. В дневные часы +2…+4 °С. Будет резко и сильно падать атмосферное давление. К вечеру воскресного дня столбики барометров в столице покажут 730 мм, что существенно ниже нормы», — рассказал Леус.

Он отметил, что в первый день новой недели циклон продолжит свой путь на восток и столица «окажется в его тыловой части».

«Будет по-прежнему облачно и ветрено, но ветер уже не такой сильный, а осадки менее интенсивные. Ночью пройдёт слабый снег, температура воздуха опустится до 0…-2 °С, местами вновь образуется гололедица. Днём — всё те же +2…+4 °С. Окончательно улучшится погода в первый день короткой рабочей недели, стараниями антициклона в облаках появится много прояснений. Будет довольно солнечно, осадки прекратятся», — пояснил синоптик.

По его словам, со среды и до пятницы «столицу оккупируют циклоны».

«Погода вновь станет облачная, пройдут осадки, а температура воздуха в дневные часы в среду и четверг довольно высока, +3...+5 °С, а вот в пятницу почувствуем некое возвращение зимы: ночью будет 0...-2 °С на фоне небольшого снега, днём же на фоне осадков в смешанной фазе всего лишь +1…+3 °С», — заключил Леус.

Ранее сообщалось, что Москве в субботу, 22 февраля, ожидается до +5 °С.