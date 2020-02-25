Вильфанд оценил прогноз о потеплении климата в течение пяти лет

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал прогноз Британской метеорологической службы о том, что каждое последующее пятилетие может быть теплее предыдущего.

«Если осреднять за пятилетие, то действительно получается, что каждое следующее пятилетие теплее предыдущего. И каждое десятилетие более тёплое, чем прошедшее. Это следствие потепления климата», — отметил синоптик в беседе с «Российской газетой».

Он пояснил, что повышение средних температур напрямую связано с увеличением выбросов углекислого газа в атмосферу.

Ранее Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в конце февраля — начале марта.