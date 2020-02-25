Вильфанд оценил прогноз о потеплении климата в течение пяти лет
- © Александр Натрускин
- РИА Новости
«Если осреднять за пятилетие, то действительно получается, что каждое следующее пятилетие теплее предыдущего. И каждое десятилетие более тёплое, чем прошедшее. Это следствие потепления климата», — отметил синоптик в беседе с «Российской газетой».
Он пояснил, что повышение средних температур напрямую связано с увеличением выбросов углекислого газа в атмосферу.
Ранее Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в конце февраля — начале марта.