МЧС предупредило о штормовом ветре на юге России

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В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили о штормовом ветре и опасности схода лавин.
МЧС предупредило о штормовом ветре на юге России
  • РИА Новости

Как сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства, также существует вероятность обвально-осыпных процессов и схода оползней.

Кроме того, в горных и предгорных районах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов (Адыгея, Крым, Краснодарский край) возможна просадка грунта.

По данным синоптиков, в Кабардино-Балкарской Республике, Ставропольском крае и в Южном федеральном округе 25 февраля возможны осадки, гололёдно-изморозевые отложения и порывы ветра до 23—30 м/с.

Также сильный ветер, 20—28 м/с, ожидается в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне и Карачаево-Черкесии.

В Адыгее и Ростовской области также прогнозируют осадки, гололёд и ветер 15—20 м/с, порывы могут достигать 25 м/с.

Ранее «Крыминформ» сообщало о последствиях ураганного ветра в ряде муниципалитетов Крыма.

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