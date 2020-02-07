Недолгие заморозки: на выходных синоптики прогнозируют самый холодный день зимы в Москве

Суббота, 8 февраля, может стать самым холодным днём нынешней зимы в Москве, прогнозируют синоптики. Предполагается, что ночью температура в городе опустится до -16 °С, а в области — до -18 °С, а днём столбики термометров будут находиться у отметки -7 °С. Впрочем, уже с воскресенья столичный регион вновь ожидает потепление. Между тем специалисты отмечают, что в южных районах страны в ближайшие дни температура может опуститься до отрицательных значений, в то время как в ряде областей за Уралом стоит аномально тёплая погода.

Предстоящая суббота в Москве может стать самым холодным днём нынешней зимы. Об этом сообщила RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, ветер начнёт стихать. В ночь на субботу в Москве температура может понизиться до -11...-13 °С в центре, на окраинах — до -16 °С. В Подмосковье, особенно в пониженных местах рельефаособенно в местах с пониженным рельефом, ожидается -16...-18 °С. Дневная температура завтра около -7 °С, в области -5...-10 °С», — сказала Позднякова.

При этом, по её словам, надолго столь низкие температурные значения в столичном регионе не задержатся.

«Начиная с воскресенья к нам начнёт поступать более тёплый воздух. Это скажется на температурном режиме: ночь станет значительно теплее. В Москве ожидается -5...-7 °С, по области до -10 °С. Дневная температура в воскресенье -1...-3 °С, по области до -1...-6 °С», — пояснила синоптик.

Она добавила, что потепление продолжится и в последующие дни. Так, к середине недели (10—16 февраля) столбики термометров вновь будут находиться в районе нуля.

«И мы вступим в следующую пору оттепелей», — заключила Позднякова.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал погоду в Москве на выходных по-настоящему зимней. Он заметил, что температурный режим приблизится к обычным для этого времени года значениям.

«Но в воскресенье мы возвращаемся к уже привычным оттепелям. В первую половину дня температура будет отрицательной -3...-5 °С, а к вечеру повысится до отметок -0...-2 °С», — констатировал он в беседе с RT.

Согласно данным Гидрометцентра России, в пятницу, 7 февраля, в Москве воздух остыл до -7...-9 °С. В городе выпали осадки в виде снега, местами образовалась гололедица. В связи с этим в Центре организации дорожного движения обратились к автомобилистам.

«По шкале Бофорта при ветре 12—17 м/с раскачиваются стволы деревьев и рекламные щиты. В столице так будет весь день (примерно до 21 часа). Плюс гололедица и метель, и в итоге — идеальные условия для ДТП. Сегодня как никогда нужны внимание, аккуратность, дистанция и адекватная скорость», — говорится в сообщении.

По шкале Бофорта при ветре 12-17 м/с раскачиваются стволы деревьев и рекламные щиты. В столице так будет весь день (≈ до 21 часа). Плюс гололедица и метель, и в итоге - идеальные условия для ДТП. Сегодня как никогда нужны внимание, аккуратность, дистанция и адекватная скорость. pic.twitter.com/TTHYsyktwL — ЦОДД (@gucodd) February 7, 2020

Вместе с тем прошедший январь в Москве установил рекорд, став самым тёмным за последние 20 лет. Об этом сообщает «Метеоновости». Согласно данным портала, жители столицы могли видеть солнце лишь 11 часов за весь первый месяц 2020 года (при норме 33 часа). Стоит отметить, что схожая ситуация была и в 2004 году, когда солнце в январе светило всего 13 часов.

«Температурные качели»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также рассказал о погодных изменениях, происходящих в других регионах страны. Он заметил, что ещё совсем недавно температура на европейской территории РФ была аномально высокой: отклонения от нормы составляли от девяти до 11 градусов.

Также по теме Со снегом и гололедицей: синоптики предупредили о надвигающемся на Москву похолодании Синоптики анонсировали похолодание в столичном регионе. Во второй половине недели в ночные часы столбики термометров могут опускаться...

«Сейчас в Крыму, на Кавказе, на Ставрополье температура 0...-4 °С. При том, что на востоке, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и даже в Красноярске температура около 0 °С. В Тюмени вчера была температура +1,5 °С — рекордное значение. Получается, что на юге Европейской территории России на 1—2 градуса завтра и послезавтра будет холоднее, чем в регионах юго-западной Сибири. Это совершенно необычно», — пояснил он.

Добавим, что администрация города Сочи в пятницу, 7 февраля, объявила экстренное предупреждение до конца суток в связи с тем, что в предгорьях и низких горах ожидается «сильное налипание мокрого снега на провода и деревья», а также подъём уровня воды в реках Черноморского побережья.

Вместе с тем на сайте «Метеовести» сообщили, что жителям Южной России следует готовиться «к арктическому вторжению». На выходных ожидается, что на большей части территории региона даже в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше нуля.

Вдобавок, метеорологи прогнозируют «температурные качели» в регионах, находящихся на Русской равнине.

«К отрогам Кавказа прорвутся поля фронтальной облачности, вслед за которыми станет поступать более холодный воздух. Дожди будут переходить в снег даже в Крыму и на Кубани. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются на юго-западе региона — свыше 20 мм. А снеговые тучи из низовьев Волги и Дона переместятся на Урал. Вместе с ненастьем туда придёт потепление», — говорится в сообщении.