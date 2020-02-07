Синоптики рассказали о погоде в выходные в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ожидать в Москве и области в предстоящие выходные дни.

«Предстоящая суббота может стать самым холодным днём нынешней зимы. Потому что погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, ветер начнёт стихать. В ночь на субботу в Москве температура может в центре понизиться до -11…-13 °С, на окраинах до -16 °С. В Подмосковье, особенно в пониженных местах рельефа, ожидается -16…-18 °С. Дневная температура завтра около -7 °С, в области -5…-10 °С... Начиная с воскресенья к нам начнёт поступать более тёплый воздух. Это скажется на температурном режиме, ночь станет значительно теплее. В Москве ожидается -5…-7 °С, по области до -10 °С. Дневная температура в воскресенье -1…-3 °С, по области до -1…-6 °С», — сказала Позднякова.

Синоптик отметила, что в начале следующей недели продолжится потепление.

«К середине недели температура в дневные часы вновь приблизится к нулевой отметке. И мы вступим в следующую пору оттепелей»,— добавила она.

Ранее синоптики пообещали хорошую лыжную погоду в Москве в выходные.