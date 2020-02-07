Синоптики пообещали хорошую лыжную погоду в Москве в выходные

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в выходные в Москве и области ожидается мороз, солнце и существенный наст, что означает хорошую погоду для лыжных прогулок.
Синоптики пообещали хорошую лыжную погоду в Москве в выходные
  • РИА Новости

«В выходные без осадков, переменная облачность, солнышко. Хорошая погода для лыжных прогулок: в Москве высота снежного покрова 8—9 см, по области — до 14 см. Наст хороший», — приводит Интерфакс слова Вильфанда.

По его словам, минувшие сутки стали самыми холодными за эту зиму, а следующие будут ещё холоднее.

Оттепель в регионе начнётся к вечеру воскресенья.

Ранее стало известно, что январь 2020 года в Москве стал самым тёмным за последние 20 лет, солнце светило в три раза меньше, чем полагается по норме.

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