Синоптики пообещали хорошую лыжную погоду в Москве в выходные
- РИА Новости
«В выходные без осадков, переменная облачность, солнышко. Хорошая погода для лыжных прогулок: в Москве высота снежного покрова 8—9 см, по области — до 14 см. Наст хороший», — приводит Интерфакс слова Вильфанда.
По его словам, минувшие сутки стали самыми холодными за эту зиму, а следующие будут ещё холоднее.
Оттепель в регионе начнётся к вечеру воскресенья.
Ранее стало известно, что январь 2020 года в Москве стал самым тёмным за последние 20 лет, солнце светило в три раза меньше, чем полагается по норме.