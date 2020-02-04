Со снегом и гололедицей: синоптики предупредили о надвигающемся на Москву похолодании

Синоптики анонсировали похолодание в столичном регионе. Во второй половине недели в ночные часы столбики термометров могут опускаться до -16…-18 °С. Перемена погоды будет сопровождаться порывами ветра, короткими зарядами снега и скачками давления, предупреждают специалисты.

После длительного периода аномально тёплой погоды в столицу пришло похолодание. 4 февраля в столице столбики термометров опустились ниже нулевой отметки.

При этом в пятницу, 7 февраля, жителей столицы ожидает морозная температура до -15 °С, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«7 февраля прогнозируется -10…-15 °С ночью, днем тоже совсем не жарко — -7…-12 °С. Тут температура будет около нормы, а вероятно и ниже нормы. Ниже нормы может и всего лишь на градус, но в контексте аномально тёплой погоды ранее это будет невероятным», — пояснил метеоролог.

В ночь на 8 февраля, по прогнозу Гидрометцентра, температура может упасть до -17 °С. Но уже в начале следующей недели холода отступят. Температура в Москве будет вновь чуть ниже нуля.

Схожий прогноз даёт и Gismeteo. Портал обещает первые за эту зиму дни с двузначной отрицательной температурой.

«Во второй половине недели похолодание усилится. Ждём первую в этом сезоне морозную погоду с двузначным минусом не только ночью, но и в дневные часы. По расчётам, температура составит ночью -15…-18 °С, днём — около -10 °С. Впервые в этом сезоне среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы», — говорится на сайте Gismeteo.

Ветер, снегопад и скачки давления

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечает, что при понижении температуры в столичном регионе ожидаются снегопады, порывистый ветер и гололедица.

«Это (похолодание. — RT) будет сопровождаться короткими зарядами снега, порывами ветра и гололедицей. В четверг мы вернёмся в рамки климатической нормы — -4…-9 °С днём. Дальше будет ещё хуже. В пятницу ночью — -10…-15 °С, днём — -5…-10 °С. В субботу -12..-17 °С ночью и -6…-11 °С днём. Это будет перемежаться то солнцем, то облаками», — сказал он RT.

Тишковец подчеркнул, что на фоне резкого снижения температуры ожидается и перемена давления. Только к началу следующей недели можно ожидать смягчения погодных условий, спрогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос».

«Похолодание мощное. И давление будет очень сильно скакать. К выходным мы окажемся в мешке арктического холода и на самом дне морозного колодца, на самых низких показателях. Думаю, что это продлится до воскресенья включительно, потом холод будет отпускать», — констатировал синоптик.

Как пояснила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, рядом с Москвой пройдёт очередной циклон, но столица окажется в его тыловой части. Именно этим будет обусловлено похолодание.

«Погоду у нас будет определять сначала тыловая часть одного из циклонов, которые сегодня холодным фронтом проходят и уходят на восток. Мы были в его тыловой части, и у нас в тылу этого циклона начнётся объекция более холодного воздуха. Мы ждём, что понижение температуры будет проходить за счёт вторжения более холодного воздуха», — отметила она в разговоре с RT.

Как добавила Позднякова, в столичном метеобюро ожидают, что «этот период морозной погоды не будет продолжительным».

Тёплая зима

По словам Тишковца, уходящий январь был самым тёплым за более чем вековую историю наблюдений.

«Он был рекордно тёплым за 130-летнюю историю наблюдений. Среднесуточная температура была выше нуля, это невероятно», — сказал синоптик.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что первые два месяца зимы не только были очень тёплыми, но и сопровождались обильными осадками.

«Предыдущие два месяца у нас реально были очень тёплыми. В январе практически не было ни одного дня, чтобы среднесуточная температура была ниже нормы, причём превышения были на 10—12 °С. Хотя по осадкам мы выполнили 130%, осадков было много, но всё растаяло, в виде дождя и мокрого снега, то есть снега совсем мало. Виной этому циклоны, которые шли активнее, и тёплый воздух с Атлантики — он прошёл через Западную Европу, через Белоруссию до Волги», — отметил эксперт в разговоре с RT.