Февральские сюрпризы: сможет ли погода удивить россиян в последний месяц зимы

Начало февраля в Европейской части России будет тёплым, однако уже с пятого числа можно ожидать похолодания. Как отмечают опрошенные RT синоптики, температура приблизится к привычным показателям. Одновременно с этим в Сибири и на Дальнем Востоке установились настоящие морозы, местами в ночные часы температура опускается ниже -35 °С. По прогнозу Гидрометцентра, в этих регионах, как и в Центральной России, февраль будет холоднее января.

Подходит к концу второй месяц зимы, однако привычных морозов жители центральной части России до сих пор не дождались. Впрочем, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал RT, что февраль может приятно порадовать жителей России. По его словам, первая декада месяца будет всё ещё тёплой, но затем ожидается понижение температуры.

«В феврале в центральной части России ожидается, что температура будет заметно ниже, чем в январе, что бывает нечасто. Мы прогнозируем, что во второй пятидневке, начиная с пятого числа, будет понижение температуры до -7...-10 °С», — отметил метеоролог.

Дневные температуры станут устойчиво отрицательными, отклонения от нормы сохранятся, но они будут уже не такими значительными, как в предыдущие зимние месяцы.

«И хотя эти понижения, на фоне ненормально тёплой погоды, кажутся сумасшедшим, на самом деле температура будет всё ещё выше нормы на 3—4 градуса», — пояснил Вильфанд.

По прогнозу Гидрометцентра, в конце января европейскую часть страны засыплет снегом. Осадки в регион принёс активный циклон, который образовался над юго-западом России. В ближайшие дни он будет перемещаться через Центральный федеральный округ с юго-запада на северо-восток, принося снег, местами переходящий в дождь. Возможен также гололёд, налипание мокрого снега, туман и ветер с порывами до 12—17 м/с. Осадки в виде мокрого снега уже прошли в Воронежской, Тамбовской, Брянской и Смоленской областях. В среднем выпало от 6 до 10 мм снега.

Сотрудники коммунальной службы во время уборки снега возле здания МГУ на Воробьёвых горах в Москве

РИА Новости

© Максим Блинов

Московский февраль

Последний зимний месяц в столице будет достаточно мягким, хотя и предвидится небольшое понижение температуры. По прогнозу Метеобюро Москвы, общий характер погоды будут определять атлантические циклоны. Они будут проходить севернее столичных широт, поэтому Москва попадёт в их тёплые сектора.

«Первого, второго и третьего февраля существенных изменений в характере погоды не будет. Ожидаются осадки преимущественно в виде снега. Температура воздуха по-прежнему остаётся градусов на девять выше климатической нормы», — пояснила RT главный специалист бюро Татьяна Позднякова.

По её словам, в ночные часы в субботу и воскресенье возможно понижение температуры до -2...-4 °С. Дневная температура будет колебаться около +0...+2 °С.

Ближе ко вторнику, 4 февраля, в столичный регион начнёт проникать прохладный воздух. В ночные часы столбики термометров не будут подниматься выше ноля, днём показатели будут колебаться в пределах -1...-3 °С.

«Ожидается, что немного морозная погода сохранится в течении практически всей следующей недели. На дальние сроки сказать сложно. Во всяком случае, у нас останется снег и придут лёгкие морозы», — заключила Позднякова.

Ранее Вильфанд в интервью ТАСС посоветовал москвичам не тешить себя надеждами на «настоящую зиму», несмотря на похолодание.

Местные жители во время сильного мороза в Омске

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Настоящая зима в Сибири

Совсем другая ситуация в Сибири. Там установилась морозная погода.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что, по расчётам синоптиков, в феврале температура в этой части России ожидается заметно ниже, чем в январе.

«В средней Сибири, Якутии отклонение от нормы в январе в среднем составило больше десяти градусов, 10—12 градусов выше нормы. В феврале температурный фон прогнозируется заметно ниже. Но первые дни месяца, конечно, всё равно будут тёплыми», — пояснил Вильфанд RT.

При этом, по словам синоптика, распределение снега будет неравномерным. На большей части Чукотки, востока Якутии и Хабаровского края ожидается дефицит осадков, а в Иркутской области, Бурятии и Тыве, наоборот, снега выпадет с избытком.

В ближайшие дни усилится мороз в центральных районах Красноярского края. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, «февраль начнётся с морозов ночью местами до -35 °С, днем до -28 °С».

Усилится мороз и в южных районах Красноярского края. К началу февраля ночью температура будет достигать местами -35 °С, днём -25°С. В Иркутской области ночью прогнозируется ночью -35...-40 °С, днем -16...-21 °С. На Таймыре в ночные часы -40...-45°, в Эвенкии до -43° ночью, в Туруханском районе до -48°.