Синоптики предупредили о похолодании до -36 °С в Омске

Синоптики предупредили о похолодании в Омске. В четверг, 30 января, температура воздуха в ночное время опустится до -31...-26 ˚С, местами морозы до -36 °С. Днём прогнозируется -23...-18 °С, местами до -13 °С.

РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС. В пятницу, 31 января, ночью ожидается -25…-20 °С, местами до -32 °С. В дневное время будет до -18…-13 °С. 18 января progorod43 сообщал о резком похолодании в Кирове.