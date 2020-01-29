Синоптики предупредили о похолодании до -36 °С в Омске

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Синоптики предупредили о похолодании в Омске. В четверг, 30 января, температура воздуха в ночное время опустится до -31...-26 ˚С, местами морозы до -36 °С. Днём прогнозируется -23...-18 °С, местами до -13 °С.
Синоптики предупредили о похолодании до -36 °С в Омске
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

В пятницу, 31 января, ночью ожидается -25…-20 °С, местами до -32 °С. В дневное время будет до -18…-13 °С.

18 января progorod43 сообщал о резком похолодании в Кирове.

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