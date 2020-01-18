Синоптики предупредили о резком похолодании в Кирове

Синоптики рассказали о погоде в Кирове. Ожидается резкое похолодание.

Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на прогноз Гидрометцентра.

Как ожидается, за неделю температура воздуха опустится сразу на 10 ˚С. С субботы до вторника будет +1...+2 ˚С. Возможны осадки в виде снега с дождём.

В ночь на четверг начнёт холодать. Днём 23 января температура упадёт до -6 ˚С, 24 января — до -8 ˚С. В ночь на пятницу прогнозируют похолодание до -12 ˚С.

Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Петербурге.