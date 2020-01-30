В Москве 30 января ожидается до +1 °С

В Москве в четверг, 30 января, ожидается до +1 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

АГН «Москва»

Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит -1...+1 °C. Ожидается облачная погода. Местами возможно выпадение небольших осадков, а также образование гололедицы. Скорость ветра составит 5—10 м/с. Направление ветра юго-восточное, восточное. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба. Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News назвал условия для прихода в Россию холодов.