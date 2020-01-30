В Москве 30 января ожидается до +1 °С

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В Москве в четверг, 30 января, ожидается до +1 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В Москве 30 января ожидается до +1 °С
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Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит -1...+1 °C.

Ожидается облачная погода. Местами возможно выпадение небольших осадков, а также образование гололедицы.

Скорость ветра составит 5—10 м/с. Направление ветра юго-восточное, восточное.

Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News назвал условия для прихода в Россию холодов.

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