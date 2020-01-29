Синоптики прогнозируют зимнюю погоду в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал RT, какой температурный фон будет определять погодные тенденции в столичном регионе в начале февраля. По его словам, погода приблизится к той, «которую можно будет называть зимней».

«Высота снега будет увеличиваться, и вероятность того, что в выходные дни можно будет кататься на лыжах, очень велика. Уже сейчас средняя высота снега в Москве около 8 см, по области от 5 до 9 см. Сейчас он будет более плотным, потому что прогнозируются осадки: можно будет и на лыжах кататься, и детей на санках возить. Ранее это было невозможно, хотя снег и выпадал», — заявил Вильфанд.

По его словам, в первых числах февраля в столичном регионе стоит готовиться к понижению температуры.

«1 февраля небольшое понижение температуры, ночью -4...-2 °С, по области до -7 °С. Это всё равно тёплая погода, но уже отрицательные значения, а дневные температуры -1…0 °С в Москве, по области до -4 °С. В первый день февраля ожидается слабый мороз и днём, и ночью. 2 февраля такая тенденция продолжится, ночная температура -5...0 °С, дневная около нулевой отметки. 3 февраля и днём, и ночью температура будет около нулевой отметки, мы по-прежнему прогнозируем, что осадки будут выпадать в виде снега и мокрого снега. Появилась вероятность, что с 4 февраля будет небольшое понижение температуры», — подчеркнул синоптик.

Специалист заметил, что температурный фон в начале февраля будет похож на традиционный зимний.

«Погода приблизится к той, которую можно будет называть зимней. Очень важно, что выпал снег, он радует глаз. Он не растает, он уже установился. Мы входим в февраль со снегом», — заключил Вильфанд.

Ранее автоэксперт дал водителям рекомендации по безопасной езде в гололёд.