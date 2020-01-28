Автоэксперт дал рекомендации по безопасной езде в гололёд

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Автоэксперт Юрий Антипов дал рекомендации по безопасной езде в гололёд.
Автоэксперт дал рекомендации по безопасной езде в гололёд
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«После нулевой и слабоплюсовой температур сейчас похолодало, выпал снег. Важно помнить, что в тех машинах, где вместо «омывайки» залита простая вода, при минусовой погоде вода замёрзнет и, соответственно, щётки перестанут нормально очищать стекло», — заявил он в беседе с Newinform.

Эксперт также напомнил, что в такую погоду гораздо проще управлять машиной «на шипах».

Кроме того, Антипов посоветовал смазать специальной силиконовой смазкой все резиновые контуры и в дверях, и в багажнике.

«Тем, кто эксплуатирует машину в более жёстких погодных условиях, где приличный минус, надо запастись жидкостью для размораживания замков», — сказал он.

По мнению эксперта, в зимнее время необходимо проверять автомобиль на давление в колёсах.

«Не должно быть слабоработающих или полугорящих фар, также дворники и омыватели фар должны работать корректно. Это всё влияет на безопасность движения в условиях ночной видимости», — заключил он.

Ранее, как сообщал Nation News, автоэксперты рассказали, когда в России выгоднее всего приобретать автомобиль.

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