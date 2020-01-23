Январский снегопад и розовый февраль: какую погоду обещают синоптики москвичам в ближайшее время

В столице температура опустилась ниже ноля и пошёл снег. Синоптики отмечают, что снегопады могут прибавить несколько сантиметров к снежному покрову, который на данный момент в Москве достиг 6 см. Опрошенные RT метеорологи считают, что 23 января может стать самым холодным днём зимы. Общая же тенденция на превышение климатической нормы сохранится. Ближе к выходным в столицу придёт очередной тёплый фронт. Специалисты уже назвали приближающийся февраль розовым из-за ожидающихся повышенных температур.

В Москве столбики термометров опустились немного ниже ноля. По данным Гидрометцентра, температура в течение дня в четверг в столице варьируется в районе -5...-3 °С. Как сообщается на сайте «Метеовести» центра погоды «Фобос», 23 января может стать самым холодным днём зимы.

«Наступивший четверг (23 января. — RT) станет самым холодным днём текущей зимы: до этого самый низкий дневной максимум в Москве был отмечен 2 декабря прошлого года, когда температура воздуха не смогла подняться выше -2,2 °С», — поясняют синоптики центра.

До конца дня возможен снег. По данным «Фобоса», высота снежного покрова в Москве уже достигла 6 см, а сегодня может ещё увеличиться.

В МЧС предупредили об усилении ветра и гололедице. В пресс-службе ведомства заявили, что с 07:00 до 18:00 ожидается северо-западный ветер с порывами до 12—17 м/с.

Зимнее настроение

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT пояснил, что в течение нескольких дней «зима сохранится», температурные показатели останутся слабо отрицательными.

«В ближайшие дни будет что-то похожее на зиму. Сегодня переменная облачность, небольшой снег. Днём -5…-3 °С, в ночь переменная облачность без осадков, до -8…-6 °С», — рассказал синоптик.

По его словам, не исключено, что 23 января станет самым холодным днём января, потому что предыдущие показатели в этом месяце не опускались ниже -4...-2 °С. Возможно, и ночь станет самой холодной, добавил Тишковец.

Интересно, что предыдущая ночь (на 22 января), наоборот, была очень тёплой и даже побила суточный температурный рекорд. В Москве было зафиксировано +4,3 °С. Как пояснили в Гидрометцентре, до этого абсолютный максимум для этой даты составлял +3,8 °С. Таким образом, в среднем за прошедшие дни показатели превышали климатическую норму более чем на 9 °С.

Тенденция на превышение нормы продолжится на этой неделе. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» отметил, что скоро тёплый фронт принесёт снеговые облака, а ветер усилится до 5—10 м/с. Уже в пятницу температура повысится до околонулевых значений, добавил синоптик. В субботу и воскресенье (25—26 января), по прогнозу «Фобоса», ночью будет слабый минус (-2…0 °С), а днём около 0 °С.

АГН «Москва»

«Осадки продолжатся, но ослабеют по интенсивности. Это позволит усилить позиции зимы в том смысле, что снежный покров будет нарастать. За эти несколько дней, я думаю, прибавим сантиметр-другой. Дальше нас ожидает серия атлантических циклонов и повышение температуры со слабыми оттепелями», — заключил Тишковец.

Розовый февраль

Начало следующей недели по характеру погоды не сильно будет отличаться от текущей.

«Если коротко, то начало недели будет умеренно прохладным. Температура, конечно, всё равно будет выше нормы. Ночные температуры ожидаются -6…-5 °С. А в последующем температура снова повысится до 0 °С», — рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее синоптики пообещали в Европейской части России наступление так называемого розового февраля. Дело в том, что в соответствии с долгосрочным прогнозом специалистов Copernicus Climate Change Service (C3S) под эгидой Европейского союза эта часть России на прогностических картах службы окрашена в розовый цвет. По данным Copernicus, к 9 февраля температура всё ещё будет превышать норму, но несильно. Ближе к середине месяца столбики термометров опять начнут подниматься, самый тёплый период ожидается 10—16 февраля.

Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» отметил, что от года к году аномальных природных явлений становится всё больше и больше. По его словам, это неизбежно и нам нужно к этому адаптироваться.

«Нормальной погоды всё меньше, а экстремальной становится всё больше и больше», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Поэтому и получается, что -5...-3 °С становятся самыми низкими показателями месяца, добавил он. Как Вильфанд пояснил RT, вполне возможно, что сегодняшняя среднесуточная температура действительно будет самой низкой. Согласно наблюдениям синоптиков, мы приближаемся к периоду, который обычно становится самым холодным за всю зиму.

«Самые холодные дни года — это 31 января и 1 февраля. Среднесуточная температура -10,1 °С», — заключил Вильфанд.